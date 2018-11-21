"Евробляхеров" за протесты могут привлечь к ответственности в "самом жестком варианте" – юрист

Адвокат отметил, что власть имеет рычаги, чтобы противостоять блокированием дорог.

Водители автомобилей на еврономерах, которые блокируют автодороги по всей Украине, нарушили ряд законов и должны быть привлечены к уголовной ответственности "в самом жестком варианте".

Об этом заявил адвокат Егор Штокалов. Эксперт дал юридическую оценку действиям протестующих, передает «Обозреватель».

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Комментируя перекрытие дорог, юрист заявил: "За это предусмотрена уголовная ответственность в самом жестком варианте, если эти перекрытия повлекут тяжкие последствия, например, если не смогут проехать скорая помощь или пожарный автомобиль. Это будут тяжелые последствия. К митингующим и людям, которые принимали участие в этой блокировке, может быть применена санкция вплоть до лишения свободы".

"Мы видим, что откровенное блокирование улицы Грушевского, которое не укладывается ни в какие рамки — это состав преступления. Здесь можно открывать уголовное производство, начинать расследование. Если есть общественная организация, которая позиционирует, что "мы за этим стоим", то уже есть кого допрашивать", — подчеркнул он.

Штокалов отметил, что власть имеет рычаги, чтобы противостоять блокированию дорог: "Национальная полиция может составлять админпротоколы за неправильную парковку. Допускается эвакуация транспортных средств, препятствующих дорожному движению".

Также адвокат прокомментировал перекрытие "евробляхерами" погранпереходов: "По сути, это массовые беспорядки происходят в стране с "евробляхами". Это идет системно по всей стране по определенному алгоритму. Кто за этим стоит — мы видим организатора, исполнителей и массовку".

Юрист отметил, что "кому-то выгодно и интересно" сделать так, чтобы правоохранители не препятствовали незаконным действиям "евробляхеров".

"Скорее всего, выгодно тем же людям, которые сидят на Грушевского. Если бы не было интересно, этого бы просто не допустили", — подчеркнул он.