В 20 регионах продолжается акция протеста владельцев авто на еврономерах: затруднено движение из областных центров

В протестных акциях участвуют почти 5 тысяч человек.

В более 20 регионах Украины продолжается акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах, в результате созданы препятствия и затруднено движение транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров.

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Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. «По состоянию на 16.30 акции протеста проходят в более чем 20 регионах (областях) страны, включая город Киев», - заявил он.

По словам Тракало, в них участвуют до 5 тысяч граждан.

«В основном участники акций создали препятствия и осложнения для движения транспортных средств на въездах и выездах из крупных областных центров», - отметил он.

Представитель Нацполиции добавил, что частично ограничено движение на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель.

Он отметил, что на тех участках, где из-за акции было ограничено движение, сотрудники патрульной полиции организовали реверсное движение для проезда транспортных средств.

«Во всех местах, где проходит акция полиция обеспечивает общественный порядок», - подчеркнул Тракало.

«В некоторых областях интенсивность меньше, в некоторых еще сохраняется на том уровне, на котором акция началась», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей с еврономерами, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины »(№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Сегодня, 20 ноября, в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию «За доступное авто». Автомобилисты требуют от власти отменить нормы законов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

В Киеве владельцы автомобилей на еврономерах собрали пикет под зданием Администрации президента и Верховной Радой. Участники акции «За доступное авто» перекрыли своими автомобилями движение по улице Грушевского на отрезке от Крепостного переулка до улицы Шелковичной.

В Одесской области владельцы автомобилей на еврономерах частично заблокировали трассу Одесса-Киев. Более 200 автомобилей частично перекрыли движение в районе села Дачное Беляевского района. В частности, автомобили заняли по две полосы в обоих направлениях.

В Черниговской области из-за акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах затруднено движение на границе с Беларусью.

Также, в четырех населенных пунктах Полтавской области из-за проведения акции затруднено движение на трассах Киев-Харьков, Борисполь-Днепропетровск, Киев-Сумы.

Кроме того, в Житомирской области затруднено движение на трассе международного значения Киев - Чоп.