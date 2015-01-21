Американцы создали 3D-карту уничтоженного Донецкого аэропорта
Специалисты из США решили создать информативную трехмерную карту, которая иллюстрирует масштабы разрушений в аэропорту.
В США участники сообщества дрон-журналистики (PSDJ) создали трехмерную карту разрушений в аэропорту Донецка, где продолжаются тяжелые бои между "киборгами" и боевиками, передает ТСН.ua.
Американцы использовали видео украинских разведчиков из группы "Армия-SOS", которое они сняли с помощью дрона. На кадрах видно масштабные разрушения аэродрома с высоты птичьего полета. За неделю оно собрало на YouTube более 1,7 миллионов просмотров.
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Специалисты сообщества дрон-журналистов из США решили создать информативную трехмерную карту, которая иллюстрирует масштабы разрушений в аэропорту, на диспетчерской башне и взлетной полосе. Основой 3D-карты стало видео украинских разведчиков и спутниковые снимки Google Earth.