В окрестностях Шахтерска и Тореза стоит около 100 российских танков - Лысенко

Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко, сообщает медиацентр СНБО.

"В районе Луганска зафиксировано появление значительного количества российских солдат без опознавательных знаков. В г. Краснодоне появилось около 60 танков, около 50 БМП и БТР, а также около 100 ТБМ «Тигр». В г. Горловка происходит замена боевиков бандформирования «ДНР» на подразделения ВС РФ. В районах г. Шахтерск и Торез сосредоточено около 100 танков ВС РФ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко заявил, что на Донбассе находятся до 9,5 тысяч российских военныхВсе это свидетельствует о грубом нарушении российской стороной Минских договоренностей и продолжения военной агрессии против Украины, сказано в сообщении.