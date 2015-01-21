Под горсоветом в Харькове произошли столкновения, активисты привезли мусорные баки (фото)

Об этом сообщает IT Sector Харьков в Twitter.

По периметру вокруг здания горсовета выставлен кордон правоохранителей.

Перед началом сессии депутаты позволили зайти внутрь 15 представителям общины. Однако внутри им не дали слова в сессионном зале.

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К митингующим также вышел министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня прибыл в город для совещания с силовиками. Он выступил с короткой речью.

Позже под горсовет люди привезли с собой мусорные баки, чтобы бросить с них неэффективных чиновников.

Через какое-то время начались столкновения между правоохранителями и митингующими, кто-то из активистов бросил дымовую шашку. Пока неизвестно, что именно спровоцировало столкновения.

Активисты также хотели устроить директору Департамента коммунального хозяйства Виктору Китанину «народную люстрацию» - посадить его в мусорный бак. Об этом сообщает «Объектив-новостей». Милиции удалось «отвоевать» чиновника.

Китанина вывели из толпы митингующих под прикрытием милиции. Посадили в машину, увезли. Под левым глазом у чиновника была видна ссадина, но сам он отметил, что чувствует себя нормально.