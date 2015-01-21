Под горсоветом в Харькове произошли столкновения, активисты привезли мусорные баки (фото)
У здания горсовета в Харькове произошли столкновения между активистами и правоохранителями, митингующие привезли мусорные баки под здание.
Об этом сообщает IT Sector Харьков в Twitter.
По периметру вокруг здания горсовета выставлен кордон правоохранителей.
Перед началом сессии депутаты позволили зайти внутрь 15 представителям общины. Однако внутри им не дали слова в сессионном зале.
Читайте такжеВ Харькове под зданием горсовета собралось около сотни митингующих
К митингующим также вышел министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня прибыл в город для совещания с силовиками. Он выступил с короткой речью.
Позже под горсовет люди привезли с собой мусорные баки, чтобы бросить с них неэффективных чиновников.
Через какое-то время начались столкновения между правоохранителями и митингующими, кто-то из активистов бросил дымовую шашку. Пока неизвестно, что именно спровоцировало столкновения.
Активисты также хотели устроить директору Департамента коммунального хозяйства Виктору Китанину «народную люстрацию» - посадить его в мусорный бак. Об этом сообщает «Объектив-новостей». Милиции удалось «отвоевать» чиновника.
Китанина вывели из толпы митингующих под прикрытием милиции. Посадили в машину, увезли. Под левым глазом у чиновника была видна ссадина, но сам он отметил, что чувствует себя нормально.