В Харькове под зданием горсовета собралось около сотни митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, активисты ВО “Свобода”, местного Евромайдана, Автомайдана и защитники животных собрались перед главным входом в здание городского совета на площади Конституции.

Люди держат национальные флаги, символику ВО “Свобода”, Автомайдана, а также плакаты с надписями: “Кому на самом деле принадлежит харьковское метро?”, “Требуем отчета хозяйственной деятельности Харьковского городского совета”, “Нет войне в Украине”, “Убийства бездомных животных - способ воровства бюджетных денег”.

Зоозащитники выступают против жестокого обращения с животными в харьковском приюте.

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Активисты ВО “Свобода” требуют проведения аудита финансовой деятельности Харьковского горсовета, а также прозрачного использования коммунального имущества городскими чиновниками.

Участники Евромайдана требуют прозрачного бюджетного процесса, приведения регламента городского совета в соответствие с законодательством, а также смены чиновников, которые отвечают за городское коммунальное хозяйство.

Все входы городского совета охраняют работники милиции. По данным пресс-службы Харьковского городского совета, сегодня на бюджетную сессию будут допущены представители общественности.