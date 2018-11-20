"Евробляхеры" заблокировали трассу Киев-Чоп на Львовщине

Протестующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают авто.

Во вторник, 20 ноября, активисты организации «Авто Евро Сила» перекрыли трассу Киев-Чоп во Львовской области.

Как сообщает "Захид.нет" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовщины, протестующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают авто.

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Примерно в 10:10 люди перекрыли трассу возле села Розвадов. Активисты также анонсировали перекрытия трассы Киев-Чоп во Львовской области возле села Кизлов, села Гаи-Смоленские и вблизи Солонки.

Как сообщал УНИАН, "Евробляхеры" анонсировали всеукраинскую акцию протеста. Акции будут проходить в каждой области Украины. По оценкам "Авто Евро Сила", участие в акциях примут более 50 тыс. граждан Украины.