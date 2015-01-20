Военкоматы перешли на усиленный режим работы

В Украине началась очередная волна частичной мобилизации, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В армию будут призывать людей с боевым опытом, военными специальностями и добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. В течение 90 дней до вооруженных сил должны набрать 50 тысяч бойцов.

Читайте такжеВ Украине официально началась частичная мобилизацияМинистр обороны Степан Полторак обещает, что мобилизовать людей будут с учетом желания и опыта. Перед отправлением в зону АТО все пройдут военную подготовку. А в военкоматах перед тем - медицинскую комиссию и собеседование.

"Увеличено рабочее время и работников, и военнослужащих. Более усиленно будем смотреть, чтобы не было никаких провокаций. Дежурная служба будет проверять сумки, чтобы кто-то сюда заразу не занес", - рассказал киевский военный комиссар Владимир Китонь.