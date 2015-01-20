31-й блокпост не сдан - журналист

Об этом сообщает в Facebook журналист Роман Бочкала, освещающий боевые действия в зоне АТО.

"По поводу 31го блок-поста. Отставить панику. Пост не сдан. Просто наши ребята произвели перегруппировку. Разницу улавливаете? И правильно сделали, так как вплотную подошли танки противника. Тот кто причитает, что "31й сдан", видимо, никогда там не был и не понимает, что из себя представляет данный опорный пункт", - написал он.

Читайте такжеВчера украинскую границу пересекли около 800 российских военных - СНБО"Враг хочет взять под контроль Крымское. Лезет с трёх сторон. Но не зря 24ку прозвали Железной. Парни держатся! И дают достойный отпор", - добавил журналист.

Ранее об угрозе для 31-го блокпоста сообщил комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

Боец "Донбасса" Евгений Шевченко написал, что 31-й блокпост уже уничтожен и идет бой за 29-й.

31-й блокпост расположен на Бахмутской трассе.