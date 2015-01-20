Завтра в Украине продолжится снежная, но теплая зима
21 января в Украине атмосферные фронты обусловят осадки, на севере преимущественно в виде снега и мокрого снега, в центре и юге - местами дождя.
Завтра, 21 января, температура воздуха не изменится, в течение дня составит 0-5 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла. Только на северо-востоке местами ожидается небольшой мороз, сообщает Opogode.ua.
Возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах ожидается гололедица
В западной части ночью небольшой снег и мокрый снег, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 7 тепла.
В северных областях удержится влажная погода с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
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В центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем 0-5 градусов тепла.
На востоке Украины будет господствовать влажная воздушная масса, снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла, местами до 2 мороза.
В южной части ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем 0-6 тепла, в Крыму до 10 тепла.
В Киеве местами выпадет снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.