Завтра в Украине продолжится снежная, но теплая зима

Завтра, 21 января, температура воздуха не изменится, в течение дня составит 0-5 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла. Только на северо-востоке местами ожидается небольшой мороз, сообщает Opogode.ua.

Возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах ожидается гололедица

В западной части ночью небольшой снег и мокрый снег, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 7 тепла.

В северных областях удержится влажная погода с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.

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В центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины будет господствовать влажная воздушная масса, снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла, местами до 2 мороза.

В южной части ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем 0-6 тепла, в Крыму до 10 тепла.

В Киеве местами выпадет снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.