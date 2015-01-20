На Луганщине боевики обстреляли автомобили Москаля и Матиос

Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, Трехизбенка - один из трех населенных пунктов Луганской области, которые обстреливаются почти ежедневно - из артиллерии, минометов, "Градов", танков и стрелкового оружия.

Во время осмотра чиновниками поврежденного жилья начался новый обстрел из "Градов" - очевидно, казаки заметили, что в село заехали несколько автомобилей с военным сопровождением и решили обстрелять их. Несколько снарядов взорвались в 300-400 метрах от автомобилей Москаля и Матиос, но в результате обстрела никто не пострадал.

Согласно сообщению пресс-службы, в минувшую субботу боевики выпустили несколько залпов из "Градов" по сельской школе. Помещение, построенное еще в советские времена и рассчитанное на 1200 учеников, серьезно повреждено - большинство окон выбиты взрывами, разрушены стены, фасад. Один из снарядов попал в крышу, но не взорвался, другой пробил перекрытия и взорвался в коридоре. Здание школы непригодно для обучения и нуждается в реконструкции.

Читайте такжеНа Луганщине из-за артиллерийских обстрелов боевиков погибла женщинаВ воскресенье, накануне Крещения, боевики обстреляли православную церковь. Снаряд из "Града" повредил стену, осколками пробиты металлические двери, вылетела часть окон.

"Церковь расположена в самом центре села, поблизости нет опорных пунктов украинских силовиков, поэтому попасть в нее можно только целенаправленно", - отметил Москаль.

За последние двое суток в селе снарядами повреждены и разрушены более десяти зданий. Обошлось без раненых и погибших, поскольку большинство селян давно уехали из Трехизбенки.