Супергерой, работающий 12 часов в сутки: журналисты рассказали о работе украинских топ-менеджеров

Согласно данным международного кадрового портала HeadHunter Украина, отечественные компании испытывают острый дефицит высококлассных боссов.

Рынок труда предъявляет новые требования к топ-менеджерам: теперь это не просто администратор, а работающий по 12 часов в сутки супергерой, способный вдохновить команду на подвиги и достичь любых результатов в условиях нестабильной экономики.

Об этом говорится в статье журнала "Новое время". Согласно данным международного кадрового портала HeadHunter Украина, отечественные компании испытывают острый дефицит высококлассных боссов.

Их карьера разворачивается на фоне глобальных вызовов — от цифровой трансформации фактически всех сфер жизни современного человека до проблемы миллениалов, постепенно заполняющих офисы, с которыми не работает привычная стратегия управления в приказном порядке. “Теперь нужны не просто хорошие администраторы, а агенты изменений, — констатирует Роман Бондарь, управляющий партнер международной консалтинговой компании Odgers Berndtson Ukraine, который занимается подбором ключевых кадров на госслужбу. — Начиная с 2013 года спрос на них растет стремительно”.

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"Портрет типичного босса нового образца: это 40-летний мужчина, причем не экспат, а гражданин Украины, он свободно владеет английским языком, до 12 часов в день проводит на работе и, как правило, вовлечен в текущие вопросы корпорации в отпуске. Далеко не всегда украинский топ-менеджер имеет диплом MBA — сегодня корпорации в первую очередь ценят профессиональные качества и деловую репутацию. И еще одно влияние времени: в кадровых агентствах замечают, что все чаще боссами солидных компаний становятся женщины", - отмечается в статье.

Если американские боссы отдают работе около трети своего времени, то многие их украинские коллеги признают за собой практику 12-часового трудового дня, а также работу с корпоративной почтой и неотложными документами в выходные дни и даже в отпуске.

Так, в нефтегазовом секторе, оклад управленца высшего звена с украинским паспортом составляет $ 250-400 тыс. в год. Оклад экспата — от $ 500-700 тыс. Кроме того, зачастую иностранцы просят надбавку за стресс, а также оплату за переезд семьи, образование для детей и регулярные перелеты домой. В то время как украинские боссы не только обходятся дешевле, но и лучше адаптированы к местным реалиям.

Еще одна особенность украинских управленцев высшего звена — их молодость. Если в Европе и США средний возраст топ-менеджера 41-55 лет, то украинские боссы на десять лет младше.

Также тренд последних лет заключается в том, что постепенно устраняется гендерный дисбаланс в сфере найма менеджеров высшего звена. Если раньше женщин на такие позиции приглашали примерно в 30% случаев, то в ближайшем будущем среди топ-менеджеров их будет половина.

Подробнее читайте в новом выпуске журнала "Новое время".