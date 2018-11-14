Топ-менеджеры двух "супер-лоукостов" 20 ноября приедут в Украину с хорошими новостями - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян добавил, что эти авиакомпании уже присутствуют на украинском рынке.

На следующей неделе в Украину приедет руководство двух крупных лоукост-авиакомпаний, которые уже присутствуют на украинском рынке, и могут анонсировать планы о расширении своей деятельности.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

«На следующей неделе, 20 ноября, мы ждем руководство двух супер-лоукостов, которое приедет в Киев с хорошими новостями. Пока я не могу комментировать. Но будут хорошие новости, и 2019 год будет продолжением битвы за Украину в авиации. Эти новости касаются многих областных центров. Авиакомпании туда тоже полетят», - сказал он.

Омелян добавил, что эти авиакомпании уже присутствуют на украинском рынке.

Как сообщал УНИАН, в феврале Омелян заявлял, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании. Позже он заявил, что со следующего года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.