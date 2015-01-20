Ночью в Запорожье возле банка произошел взрыв (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского ГУМВД.

В результате взрыва, разбилось оконное стекло банковского учреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.

«На место происшествия выезжали взрыво-техническая служба ГУМВД, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба и следственно-оперативная группа райотдела в полном составе», - сообщает пресс-служба милиции.

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Сведения о событии внесены в ЕРДР как хулиганство. Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы. Работники запорожской милиции разыскивают причастных к совершению взрыва.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате взрыва неподалеку от Московского райсуда пострадали 12 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Госпитализированы 6 человек, среди них есть люди с тяжелыми травмами, еще шестеро не госпитализированы, они имеют нетяжелые травмы.