Суд по делу о трагедии 2 мая в Одессе объявил перерыв до 17 декабря

Сегодня семерых фигурантов, которые еще ни разу не являлись в суд, в случае неявки должны были доставить принудительно.

Сегодня в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе объявлен перерыв до 17 декабря.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, 12 ноября в Апелляционном суде Николаевской области должно было состояться очередное заседание по делу «2 мая».

Однако в связи с тем, что судья-участник коллегии, которая рассматривает материалы данного уголовного производства, в настоящее находится на стационарном лечении, по делу объявлен перерыв. Данное заседание должно было пройти в режиме видеоконференции Апелляционный суд Одесской области - Апелляционным судом Николаевской области. В понедельник семь фигурантов, которые еще ни разу не являлись в суд, в случае неявки должны были доставить принудительно. В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщили, что правоохранители были готовы обеспечивать правопорядок в одесском суде.

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Следующее заседание запланировано на 17 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову, известному как Капитан Какао, и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследование в отношении этих фигурантов и направлении в Киевский районный суд Одессы обвинительного акта. Долженков и Мефедов сейчас находятся в СИЗО.

20 апреля 2018 года на брифинге в Одессе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в настоящее время завершено расследование других эпизодов по «делу 2 мая», которые касаются других подозреваемых, задержанных позднее.

По его словам, новые эпизоды также могут направить в суд Николаева для объединения с основным делом, по которому в 2017 году Ильичевским судом был вынесен оправдательный приговор.

23 апреля из-за невозможности явки в Апелляционный суд Николаевской области суд большинства фигурантов дела, а также ряда адвокатов, суд решил следующее заседание провести в режиме видеоконференции.

5 октября суд вынесен постановление о применении привода к Александру Алешину, Валентину Власенко, Евгению Зайцеву, Сергею Рудику, Максиму Сакаукову, Александру Суханову и Александру Шапке. Это – семь из 19-ти оправданных фигурантов, которые еще ни разу не приходили на судебные заседания.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.