В донецком аэропорту "киборги" наносят боевикам тяжелые потери

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко. "В течение суток ситуация в зоне антитеррористической операции характеризовалась продолжением обстрелов и атак группировками российско-террористических войск позиций сил АТО.

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Продолжается противостояние в аэропорту "Донецк". Боевики атаковали позиции украинских войск в районе нового терминала и метеовышки аэропорта. Наши военнослужащие отбивают атаки террористов, нанося им тяжелые потери", - сказал Андрей Лысенко.

"В аэропорту - там действительно тяжело. Постоянно идут обстрелы, попытки атак, но командование все это учитывает, постоянно посылает свежее подкрепление, боеприпасы, продукты, лекарства. Но противник не оставляет намерений атаковать и завладеть этим стратегическим объектом", - отметил пресс-офицер АТО.

Он также сообщил, что вчера вечером, несмотря на плотный огонь противника, удалось вывезти несколько раненных бойцов с территории аэропорта.