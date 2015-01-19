На Керченской переправе снова очередь из более 300 машин
09:19, 19 января 2015Общество
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Утром, 19 января, более 300 автомобилей ожидают погрузки на паром в портах на Керченской переправе, больше всего машин собралось на грузовых линиях.
Сила ветра в проливе не превышает 6-8 м/с / kuban.aif.ru
Об этом сообщает Единая транспортная дирекция.
По информации дирекции, в порту «Кавказ» своей очереди ожидают 5 легковых и 20 грузовых машин, а в порту «Крым» очередь отсутствует. На грузовой линии погрузки на паром ожидают: в порту «Новороссийск» – 75 авто, в Славянске-на-Кубани – 208 машин, в Керчи – 60 грузовиков.
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«В районе Керченского пролива сила ветра не превышает 6-8 м/с», – отметили в дирекции.
За предыдущие сутки, по данным дирекции, перевезено 1440 транспортных средств и 4482 пассажира.
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