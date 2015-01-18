В больницы Днепропетровска за три дня доставлены 60 раненых

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным департамента, 15 января в медучреждения Днепропетровска привезли 17 раненых и больных бойцов из зоны АТО, 16 января - одного раненого, 17 января - 42.

Читайте такжеНа реабилитацию в Польше будут направлены 40 раненых украинских военнослужащих26 раненых военнослужащих находятся в областной больнице им. Мечникова, 19 человек - в военном госпитале, других бойцов разместили в разных больницах города.

По словам главного врача областной больницы имени И. Мечникова Сергея Рыженко, все раненые поступили в эту больницу с осколочными ранениями.

В сообщении отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. "Днепропетровская облгосадминистрация постоянно мониторит состояние здоровья раненых и наличие медикаментов в медицинских учреждениях",- подчеркнули в ОГА.