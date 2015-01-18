Во время вчерашнего обстрела Попасной погибли двое мирных жителей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Оба погибших получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое мужчин - 30 и 62 лет - были ранены и доставлены в больницу.

Вчера и сегодня ночью обстрелы из артиллерии, минометов и «Градов» контролируемых Украиной населенных пунктов Луганской области продолжались. В Счастье ночью реактивные снаряды из «Градов», выпущенных со стороны контролируемой казаками так называемого «всевеликого войска донского Веселой Горы», попали в здание школы милиции. Один украинский военнослужащий погиб.

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Интенсивного артиллерийского обстрела потерпела Трехизбенка Новоайдарского района. После 3.00 несколько снарядов попали в школу. Два корпуса разрушены полностью, один частично, подтверждена информация об одном погибшем военнослужащем. В селе перебиты несколько трансформаторов, электроэнергии, как и раньше нет.

Начиная с сегодняшнего утра стрельба утихла, следовательно режим перемирия на Крещение, о котором договорились председатель Луганской ОГА геннадий Москаль и глава так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий, придерживается, говорится в сообщении. Мобилизовано ремонтные бригады электриков и газовиков, которые сегодня и завтра должны восстановить поврежденные газопроводы и линии электропередач в Станице Луганской, Крымском, Трехизбенке и других населенных пунктах.