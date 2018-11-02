В Киеве до августа ограничат движение транспорта на центральных улицах

Работы будут проводиться на улице Софиевской, Софийской площади, улице Владимирской, улице Золотоворотской, Львовской площади, улице Сечевых Стрельцов и другие.

В Киеве в ближайшее время планируется ограничить проезд по ряду улиц в центре города в связи с реконструкцией электрических сетей, которая продлится до августа 2019 года.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1948 от 29 октября, обнародованном на официальном сайте киевской власти.

Согласно документу, будет ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара до 31 июля 2019 на улице Софиевской, Софийской площади, улице Владимирской, улице Золотоворотской, переулке Георгиевском, улице Рейтарской, улице Стрелецкой, улице Олеся Гончара, улице Ярославов Вал, Львовской площади, улице Сечевых Стрельцов.

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Исполнителем работ по реконструкции электросетей является ПАО «ДТЭК Киевские электросети», которое должно разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в г. Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА схему организации дорожного движения на период 9 месяцев.

После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.

Согласно объяснению КГГА, реконструкция электрических сетей в Шевченковском районе позволит избежать аварийных ситуаций на территориях центральных улиц города и повысить качество поставки электроэнергии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве 3-4 ноября снесут Шулявский путепровод, в результате чего в столице образуются "адские" пробки.

Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.