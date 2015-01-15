Рада изменила трудовые права работников из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 265 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено часть первую статьи 25 Закона Украины „Об отпусках” дополнить положением о праве работников, работающих на территории проведения антитеррористической операции, на получение отпуска без сохранения заработной платы на весь период проведения такой операции с учетом времени, необходимого для возвращения на место работы после принятия решения о его прекращении.

Читайте такжеСемьям погибших военнослужащих повысили минимальную пенсиюВ объяснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие этого закона будет способствовать сохранению рабочих мест за такими работниками, зачислению периода их отсутствия на работе в связи с проведением антитеррористической операции в стаж работы и даст возможность таким работникам принять меры для сохранения своей жизни и здоровья без риска потери работы.