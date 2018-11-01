В Киеве простились с легендарным украинским мультипликатором (фоторепортаж, видео)
1 ноября в Киеве простились с мультипликатором Давидом Черкасским.
В Дом кино пришли родные и коллеги Черкасского, в частности легендарная актриса Лариса Кадочникова, передает ТСН.
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В зале играли мелодии из мультфильмов, созданных Черкасским, в частности из "Доктора Айболита" и "Приключений капитана Врунгеля". Похоронят Давида Черкасского на Берковецком кладбище рядом с родителями.
Как сообщал УНИАН, 30 октября скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский, ему было 87 лет. Он умер в больнице, так и не оправившись от инсульта, два месяца врачи боролись за его жизнь.
Давид Черкасский снял более 20 мультфильмов, самые известные из них — "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".