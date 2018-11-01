Из-за визита Меркель в Киеве возможны ограничения движения транспорта и пробки (список улиц)

С 11.00 до 20.00 возможны ограничения движения на центральных улицах столицы.

В Киеве возможны временные ограничения движения транспорта в связи с визитом канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Так, ориентировочно с 11.00 до 20.00 возможны ограничения движения следующими автодорогами: проспект Николая Бажана, Набережное шоссе, Парковая дорога, Владимирский спуск, Европейская площадь, улица Михаила Грушевского, улица Шелковичная, улица Институтская, улица Крещатик, улица Михайловская, улица Владимирская, улица Большая Житомирская.

По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 8.30 в центре столицы наблюдаются незначительные пробки. Затруднено движение в районе Бессарабской площади, по бульвару Шевченко, улицам Саксаганского и Жилянской, Владимирскому спуску и Петровской аллее.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину. Канцлера будет встречать президент Украины Петр Порошенко с военными почестями.

Совместная встреча сосредоточится на двусторонних отношениях между Германией и Украиной, сообщили на сайте немецкого правительства. Другими важными темами будет конфликт на востоке Украины и выполнение Минских соглашений.