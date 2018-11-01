Астролог назвал знаки зодиака, которым не повезет в ноябре

Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы попали в список аутсайдеров ноября-2018.

В ноябре 2018 года Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам будет везти меньше, чем остальным знакам зодиака. Их ожидают ссоры, проблемы на работе и со здоровьем.

Об этом на чате в "Главреде" рассказал астролог Влад Росс.

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На первом месте лузеров ноября – Водолеи. У представителей этого знака в этом месяце могут возникать сложные ситуации, в первую очередь связанным с их карьерой. Возможны разного рода необдуманные поступки, споры и противоречия с вышестоящими. Водолеев в ноябре ждут проколы на мелочах.

На втором месте аутсайдеров месяца - Львы. На их дела неблагоприятно могут сказываться неучтенные пустяки и мелочи. Это худший месяц для Львов в плане реализации финансовых дел. Представители этого знака могут допускать какие-то неожиданные ошибки.

В компанию невезучих попали также и Тельцы. Представителей этого знака ждет противостояние, опасность судебных споров, расхождения и противоречия с деловыми партнерами. Особенно непростой будет первая половина месяца.

И замыкают четверку неудачников месяца Скорпионы. У Скорпионов в ноябре есть высокий риск травмироваться. Также Скорпионов в ноябре могут обокрасть, нужно быть особо осторожными в поездках. Также у этого знака есть опасность, связанная с огнем и електричеством, потому им следует быть осторожными.

Как сообщал УНИАН, самыми удачливыми из знаков Зодиака в ноябре-2018 станут Девы.