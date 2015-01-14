Завтра в Украине снова похолодает, синоптики обещают снегопады и дожди

15 января в Украину атмосферный фронт с запада Европы принесет увеличение облачности и осадков. Осадки пройдут в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщает Opogode.ua.

На дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха снизится на несколько градусов, в течение дня она составит от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. Ночью ожидается 0-7 мороза, на западе до 2 градусов тепла.

В западной части пройдут дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В северных областях ожидаются снег, мокрый снег, днем местами с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центральных областях местами пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины - без существенных осадков, лишь местами небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 1-7 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла.

В южной части - преимущественно без осадков, лишь местами небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве предполагается снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-3 градуса мороза, днем около нуля.

Ветер в Украине ожидается северо - западный, западный, 5-12 м/с.