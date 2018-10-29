Гонтарева нашла себе новую работу - будет спасать Тунис от кризиса

В качестве сотрудника Института Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики. Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школой экономики.

Об этом она рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, передает "Лига".

В качестве сотрудника Института Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики. Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.

"Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать [от Института] на конференции по монетарной политике, - рассказала Гонтарева, - Тунис - это пока мой первый проект".

Свою должность она описала как "fellow" - научный сотрудник.

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Также она анонсировала презентацию своего стартапа Medikit, которая должна состояться 19 ноября. Кроме этого Гонтарева готовит проект в сфере образования. Деталей последнего она не сообщила.

Medikit - стартап, который представляет собой онлайн-площадку, соединяющую пациентов и врачей. Гонтарева возглавляет набсовет компании. Ее учредителями значатся Антон Гонтарев (сын экс-главы НБУ) и Светлана Кириченко (вместе с мужем Гонтаревой была одним из основателей компании ICU). Инвестиции в проект составили 10 млн грн. Руководителем стал бывший замглавы департамента стратегии и реформирования Набцанка Руслан Кравец.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в марте этого года поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с должности главы НБУ и назначить на эту должность Якова Смолия, занимавшего должность первого заместителя главы НБУ и с 11 мая 2017 года исполнявшего обязанности главы.