Доклад агентства SEO-studio на тему: “Комплексное SЕО - кейс по продвижению сайта клиники Мати та дитина”

В рамках конференции E-commerce, агентством интернет-маркетинга SEO-studio.ua (сертифицированный партнер Google Ads) будет презентован доклад на тему: “Комплексное SЕО - кейс по продвижению сайта клиники Мати та дитина”. Мероприятие будет проходить в конгресс-холле “Парковый” 1 ноября в 12.00

В ходе доклада будут рассмотрены важнейшие вопросы: зачем нужен интернет-маркетинг, какую выгоду бизнес получает от комплексного SEO, как привлечь трафик на сайт, удержать посетителей, и, главное, как стимулировать покупку; как выбрать подрядчика как сформулировать цели диджитал-маркетинга и как оценить эффективность работы. Также в ходе доклада будет представлен практический кейс. За 7 месяцев работы трафик на сайт Мати та дитина увеличился на 63%. Интернет-маркетологи SEO-studio, которые имеют сертификаты Google Аnalytics Qualified Individual успешным опытом и практическими рекомендациями для бизнеса:

- От комплексной маркетинговой стратегии к подзадачам: почему SEO входит в комплекс инструментов?

- Как ставить задачу SEO-специалистам? Точка отсчета;

- Конкурентный и комплексный SEO-аудит: в чем подводные камни?

- Основа основ - семантическое ядро сайта;

- Как выстраивается ТЗ в SEO?

- SEO-продвижение "Мати та дитина": как понять, что сеошники действительно работали?

- Контроль специалистов со стороны заказчика. Важно ли вовлечение бизнеса в маркетинговые процессы?

- Результаты продвижения и рекомендации владельцам бизнеса

“Актуальность SEO, как инструмента интернет-маркетинга, подтверждается данными мировых исследовательских компаний: исследование BrightEdge Research показало, что органический и платный поиск доминируют в трафике веб-сайтов в 2017 году. 65% всего отслеживаемого трафика сайта поступает из Organic and Paid Search, значительно превосходящего все остальные каналы, включая Social Media. Digital-агентство SEO-studio успешно работает в сфере интернет-маркетинга уже более 12 лет. За эти годы, компания внедрила гораздо более широкий спектр маркетинговых возможностей для бизнеса: поисковый маркетинг, контекстная реклама, SMM, работа с репутацией, web-аналитка. В активной работе SEO-Studio.ua 780 проектов. Наши клиенты, в числе которых известные украинские и международные компании: крупнейшие интернет- магазины, сайты известных корпораций, строительные компании, турбизнес, банки и компании финансового сектора, ведущие представители рынка недвижимости и многие другие, получают максимум конверсионного трафика, наша главная цель трансформировать полученный трафик в продажи, поэтому компания оказывает комплексный консалтинг по настройке бизнес-процессов. Наша миссия - развитие бизнеса наших клиентов в интернете, принося им прибыль” - комментирует Виталий Цуд, Генеральный директор SEO-studio.