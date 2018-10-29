Психолог: уезжая работать за границу, украинцы сбегают от проблем

В то же время, не ознакомившись с законодательством страны, в которую человек выехал работать, он наталкивается на множество проблем.

Уезжая работать за границу, украинцы сбегают от проблем в своей стране, потому что в Украине люди чувствуют себя незащищенными.

Об этом в эфире "112 Украина" сказала психолог Наталья Кухтина.

"Люди выезжают не только за деньгами. Люди еще уезжают от проблем. И когда человек не видит в себе ресурса или не способен на решение каких-то проблем, которые у него есть, этот он таким образом минимизирует свои психологические человеческие риски. И тут деньги не решат эту задачу, потому что тут вопрос не только в деньгах. Плюс люди еще хотят себя чувствовать защищенными. Зарплату подняли, а как будет с законодательством? Как будет с юридическими всеми формами защиты человека? И поэтому потребность в безопасности, а не только в деньгах, вот это является причиной", - сказала она.

В то же время, не ознакомившись с законодательством страны, в которую человек выехал работать, он наталкивается на множество проблем.

"Безответственность человека, который делает такой выбор. Он как бы из двух зол выбирает наименьшее. Он, уезжая работать, например, в Польшу, в Чехию, вот в эти близлежащие страны, не изучает законодательство этих стран, потому что психология: как-то будет. Как-то устроюсь. Нет, так там не бывает. Они не изучают культуру этих стран. Раз они не знают, то они не будут соблюдать правила. Это будет вызывать у местного населения протест. Они не любят этих людей, и они, выезжая в эти страны, относятся к этим людям вот просто как к эксплуататорам. И, естественно, они получают обратную реакцию неуважения там, издевательств. Но кто на чью территорию приехал? И если человек приезжает на эту территорию, он должен как минимум иметь максимум информации, и он должен уважать эту территорию. Тогда и к нему будут относиться с уважением", - добавила она.

Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.