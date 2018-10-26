Более 70% украинцев не знают, что такое Томос – опрос

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в сентябре.

Лишь 28,5% опрошенных граждан Украины знают, что такое томос.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

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В то же время 71,5% ответили, что либо не знают, что такое томос, либо им трудно сказать.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в сентябре по заказу ОО "Детектор медиа". Опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.

*** Томос - это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства. Путем предоставления Томоса некоторой части «материнской» церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.