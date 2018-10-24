Киевский патриархат надеется на проведение Объединительного собора до конца года

Это многосторонний процесс, поэтому подготовка к собору требует согласования со всеми участниками.

Украинская православная церковь Киевского патриархата надеется на проведение Объединительного собора украинских православных церквей и избрание предстоятеля поместной автокефальной православной церкви до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

«Мы делаем все для того, чтобы это (Объединительный собор украинских православных церквей – УНИАН) произошло в этом году, это наше желание. Так как это процесс многосторонний, соответственно, мы не можем ни комментировать, ни публично обсуждать те рабочие моменты, которые есть», - заявил он.

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«В любом случае процесс консультаций происходит, и мы со своей стороны как церковь Киевского патриархата делаем все, чтобы этот процесс занимал не месяцы, а за несколько недель мог бы быть завершен», - добавил архиепископ.

Однако представитель УПЦ КП отметил, что поскольку это процесс многосторонний, подготовка к собору требует согласования со всеми его участниками. «Мы работаем, а у всех, особенно верующих, хочется попросить молитвенной поддержки, чтобы Господь помог довершить все эти дела успешно, хорошо и до наступления нового года», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.