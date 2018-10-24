Заробитчан часто с помощью обмана используют для доставки наркотиков - адвокат УХС

Украинцев заманивали за границу обещаниями о высокой зарплате, а затем заставляли возить наркотики.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека сейчас работает с проблемой украинцев, которые, отправившись на заработки в Россию, угодили в тюрьму.

Как рассказал 112.ua юрист центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека адвокат Евгений Чекарев, украинцев заманивали за границу обещаниями о высокой зарплате, а затем заставляли возить наркотики. Из-за этого почти 300 наших граждан оказалось за решеткой в РФ.

"Людям предлагали трудоустроиться на должность курьера. Тем, кто согласился работать, давали деньги, чтобы они могли поехать в Москву, а там им давали задание снять квартиру в российском городе – это мог быть Краснодар, Смоленск, Архангельск, города Сибири. После этого люди начинали получать задания доставить товар в какую-то точку. Через некоторое время люди понимали, что на самом деле перевозят наркотики (курительные смеси). Они звонили работодателю и говорили, что отказываются их распространять. Эти смеси запрещены как на территории Украины, так и в РФ. После звонка в течение суток людей находила полиция, находили у них наркотики и закрывали их в СИЗО. В РФ предусмотрено наказание за такую деятельность от 4 до 20 лет лишения свободы. К нам за помощью обращались люди, которые получили реальные сроки от 3,5 лет до 20. Сейчас многие из них сидят. Российские судьи не принимают во внимание их аргументы о том, что их завербовали и они практически стали жертвами торговли людьми", - рассказал Чекарев, уточнив, что на данный момент известно 273 фамилии людей, которые пострадали в такой схеме. "Это те, кто обратился за помощью в Хельсинкский союз по правам человека. Но, по неподтвержденным данным, таких людей не менее 2 тысяч", - уточнил адвокат.

Чекарев говорит, что в отношении части вербовщиков, которые находились в Украине (4 человека), уже открыто уголовное дело. Следствие по нему уже закончено, и материалы переданы в Соломенский суд. Также еще одно уголовное дело расследует Нацполиция.

Если этих вербовщиков привлекут к уголовной ответственности в Украине, это может облегчить доказывание в российских судах того факта, что люди стали жертвами торговли людьми.

"И РФ, и Украина ратифицировали Европейскую конвенцию 1983 года о передаче осужденных. То есть Россия и Украина могут обмениваться осужденными. Для этого они могут обращаться в Минюст России или Украины. Нам известно о 75 лицах, которые обратились с ходатайством о переводе из российских мест лишения свободы в украинские. На данный момент нам известно о 32 лицах, которых перевели, и о 15 лицах, которым российские суды отказали в переводе. Судьба остальных сейчас решается", - рассказал Чекарев.

Адвокат отметил, что "есть проблема". "В соответствии с процедурой после ходатайства человека о переводе суд Украины признает приговор российского суда. Украинский суд обязан квалифицировать совершенное преступление по Уголовному кодексу Украины и назначить наказание в соответствии с законодательством Украины. Затем решение передается в Россию, после чего российский суд признает или не признает решение суда Украины. Но границы сроков наказания в Украине и России отличаются. Поэтому имеют место случаи, когда суд Украины выносит наказание более мягкое, чем вынес российский суд. Например, в России дали 15 лет, а в Украине - 12 лет. И в таких случаях российские суды отказывают в передаче, ссылаясь на то, что якобы срок отбытия наказания уменьшен несправедливо. Очень важно, чтобы украинские суды учитывали этот момент", - резюмировал Чекарев.