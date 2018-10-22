Во Львове сегодня начинается отопительный сезон

Отопительный сезон для бюджетных учреждений города начался 10 октября на основании писем-обращений от руководителей учреждений.

Во Львове сегодня, 22 октября, начинается отопительный сезон в жилом секторе и для других категорий потребителей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Как отмечается в сообщении, согласно распоряжению городского головы Львова «О начале отопительного сезона 2018-2019 годов» КП «Львовтеплоэнерго» и КП «Зализнычнетеплоэнерго» начинают подачу отопления во все жилые дома.

«Принято решение, с понедельника, 22 октября, начать отопительный сезон для населения и других категорий потребителей теплоснабжающих предприятий. В отопительном сезоне 2018-2019 годов ЛГКП «Львовтеплоэнерго» будет подавать отопление в более 1600 жилых домов, 198 образовательных учреждений (школы, садики) и 46 медицинских учреждений (больницы, поликлиники). ЛКП «Зализнычнетеплоэнерго» будет подавать отопление в 524 жилых дома, 42 учебных заведения (школы и садики) и 6 медицинских учреждений», - сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

В городском совете Львова отметили, что отопительный сезон для бюджетных учреждений города начался 10 октября на основании писем-обращений от руководителей учреждений.