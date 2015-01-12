В Славянске в очередной раз не смогли повалить памятник Ленину

Однако сделать это в очередной раз не удалось, говорится в сюжете ТСН.

Толпа с украинскими флагами в руках требовала срочно демонтировать памятник вождю. Кто-то даже забросил трос на монумент несмотря на то, что под ним стоял дедушка.

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Демонтировать памятник Ленину община все же решила цивилизованно. Как и когда - скоро договорятся на местном совете.