В Славянске в очередной раз не смогли повалить памятник Ленину
00:26, 12 января 2015Общество
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В освобожденном от боевиков Славянске Донецкой области в очередной раз хотели снести памятник Ленину, стоящий в центре города.
Демонтировать памятник община решила цивилизованно / ТСН
Однако сделать это в очередной раз не удалось, говорится в сюжете ТСН.
Толпа с украинскими флагами в руках требовала срочно демонтировать памятник вождю. Кто-то даже забросил трос на монумент несмотря на то, что под ним стоял дедушка.
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Демонтировать памятник Ленину община все же решила цивилизованно. Как и когда - скоро договорятся на местном совете.
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