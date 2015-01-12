В Славянске в очередной раз не смогли повалить памятник Ленину

00:26, 12 января 2015
Общество
5112 0

В освобожденном от боевиков Славянске Донецкой области в очередной раз хотели снести памятник Ленину, стоящий в центре города.

ТСН

Однако сделать это в очередной раз не удалось, говорится в сюжете ТСН.

Толпа с украинскими флагами в руках требовала срочно демонтировать памятник вождю. Кто-то даже забросил трос на монумент несмотря на то, что под ним стоял дедушка.

Читайте такжеОдесской области снесли еще одного Ленина

Демонтировать памятник Ленину община все же решила цивилизованно. Как и когда - скоро договорятся на местном совете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter