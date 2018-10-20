В центре Житомира поставили фото погибшей звезды "Дизель шоу", люди несут цветы

Марина Поплавская родом с Житомирщины и когда играла за местную команду КВН "Девчонки из Житомира".

Житомирская облгосадминистрация выразила соболезнования родным и близким актрисы Марины Поплавской, погибшей 20 октября в ДТП вблизи села Мила Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

"Марина Поплавская украинская актриса, звезда юмористического шоу «Дизель шоу». 20 октября 2018 года трагически погибла в автокатастрофе на трассе Киев-Чоп возле села Мила, где автобус с актерами влетел в грузовик. Светлая память", - говорится в сообщении.

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Также в центре Житомира на площади Королева сегодня выставили траурное фото Поплавской, к которому житомиряне приносят цветы.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком один человек погиб, четверо травмированы.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Кроме того, участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

Справка УНИАН. Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский на Житомирщине. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После этого она работала учителем языка и литературы. Играла в команде КВН «Девчонки из Житомира» и работала на телевидении.