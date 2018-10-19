В Украине начали строительство современного разведцентра европейского уровня (фоторепортаж)

Секретарь СНБО Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки символической капсулы в фундамент обновленной штаб-квартиры разведки.

В Украине начато строительство современного разведывательного центра европейского уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация. В нынешних условиях жесткого противостояния разведсообщество должно иметь современные технологии реализации поставленных государством задач. Служба внешней разведки Украины уверенно движется в этом направлении", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время закладки символической капсулы в фундамент нового разведцентра.

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По его словам, сейчас отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности.

"Гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям - военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном и других. Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", - добавил он.

Кроме этого Турчинов отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается.

"Но любая современная техника и технологии, любое оружие не работает без профессионалов, которые обеспечивают реализацию поставленных государством задач. Именно от вашего профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма зависит будущее украинской разведки и наш путь к победе", - резюмировал он, обращаясь к личному составу СВРУ.

Напомним, 19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о госбюджете-2019. На оборонный сектор предусмотрено выделить 209,5 млрд грн.