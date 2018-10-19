Балуха уже этапировали в Керченскую колонию
02:26, 19 октября 2018Общество
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На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку.
Официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет / Радио Свобода
Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму.
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Об этом со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза информирует "Крым.Реалии".
Официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет.
На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Дінзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.
Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
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