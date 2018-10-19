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Балуха уже этапировали в Керченскую колонию

02:26, 19 октября 2018
Общество
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Официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет / Радио Свобода

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Об этом со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза информирует "Крым.Реалии".

Официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет.

На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Дінзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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Теги: #политзаключенные#Балух#Керчь