Балуха уже этапировали в Керченскую колонию

На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку.

Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму.

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Об этом со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза информирует "Крым.Реалии".

Официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет.

На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Дінзе, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.