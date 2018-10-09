Балух заявил о прекращении голодовки и попросил похоронить его на берегу Днепра

Он отметил, что продолжит голодовку после этапирования в российскую колонию.

Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух заявил о приостановке голодовки на время его этапирования в российскую колонию.

Об этом он написал в письме, которое опубликовали Крым.Реалии.

"Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы теплились ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки", - написал Балух.

Он отметил, что продолжит голодовку, когда прибудет в российскую колонию. Также в письме политзаключенный попросил выполнить его "последнюю волю".

"Понимая последствия действенного соблюдения мной текста этого заявления, обращаюсь к Вам и прошу исполнить свою последнюю волю: в случае физической или психической смерти не оставить мое тело на оккупированной территории. Место пребывания тела оставляю выбрать своей семье, - я бы предпочел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра неподалеку от Киева", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

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Подконтрольный России "суд в Крыму" признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривен).

Второе дело по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.