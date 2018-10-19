В полиции рассказали, когда на дорогах заработает автоматическая фиксация нарушений

Система фиксации нарушений с помощью устройств измерения скорости является первым шагом для запуска системы автоматической фиксации.

Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения может заработать в конце 2018-го или в начале 2019 года.

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Об этом в эфире "Громадського" рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По его словам, есть "мощные шаги" на пути к внедрению системы автофиксации нарушений на дорогах с помощью специальных камер.

"По моим прогнозам, где-то в конце этого, начале следующего года, я думаю, что мы уже это увидим", - сказал Билошицкий.

Он также отметил, что в странах, где уже работает автофиксация, параллельно правоохранители используют мобильные средства измерения скорости, которые работают не в автоматическом режиме.

"Это параллельные две системы, параллельные функционалы, и я думаю, что как одна, так и другая система имеют право на существование", - отметил заместитель главы патрульной полиции.

Он пояснил, что система фиксации нарушений с помощью устройств измерения скорости является первым шагом для запуска системы автоматической фиксации.

8 октября в Украине патрульная полиция начала использовать новые устройства для измерения скорости TruCam.