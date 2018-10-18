Бойня в Керчи: как прошел второй день после массового убийства в крымском колледже (видео)

Какие идеалы исповедовал 18-летний стрелок и ищут ли власти РФ возможных сообщников.

До 21 выросло число жертв керченской атаки, и эти данные не окончательные, потому что среди полусотни раненых много тяжелых. Тем временем в интернете появляются новые фото-и видеосвидетельства жутких взрывов и стрельбы в политехническом колледже, говорится в сюжете ТСН.

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На одном из видео зафиксировано, как Владислав Росляков покупает в местном магазине патроны. Винтовку он приобрел еще в сентябре и получил на нее разрешение. По законам государства-оккупанта, 18-летний парень вполне в состоянии ответственно пользоваться оружием. Также камеры зафиксировали последние моменты перед бойней в керченском колледже – юноша спокойно заходит в учебное заведение с двумя рюкзаками, в одном из них взрывчатка.

Устройство, нашпигованное металлическими элементами, срабатывает в столовой заведения. Впоследствии в здании найдут еще и вторую взрывчатку, которая не успела подорваться. Жуткие кадры изнутри – на видео слышны крики и выстрелы, на лестнице лежат тела погибших и раненых. Перепуганные дети вместе с педагогом пытаются найти выход, пока их самих не нашел нападающий. Чтобы не привлечь внимание стрелка, они разговаривают шепотом.

Они все его знали, по крайней мере в лицо. Владислав Росляков учился на четвертом курсе политехнического колледжа, но одногруппников и преподавателей не слишком уважал. "Ненавидел техникум из-за злых преподавателей, намекал, что будет мстить им", - говорят очевидцы. Убийцу называют сторонником боевиков на Донбассе и президента России Владимира Путина, об этом свидетельствуют и его записи в соцсети. Но, несмотря на это, на российских телеканалах сразу же нашли "виновных" – традиционно заговорили об украинских диверсантах.