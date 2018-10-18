Агентурная база невероятно обширна: журналисты рассказали об активной деятельности ГРУ в Украине

В районе украинско-российской границы сейчас действуют несколько крупных разведывательных центров ГРУ — в Белгороде, Новороссийске и в аннексированном Крыму.

Украина занимает особое место на карте оперативных действий ГРУ.

Об этом рассказывается в материале издания "Новое время".

Расследовательский центр Bellingcat отследил причастность представителя ГРУ генерал-полковника Николая Ткачева к операции, в результате которой российский зенитно-ракетный комплекс Бук в июле 2014-го сбил рейс Малайзийских авиалиний.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту злополучного Боинга.

В районе украинско-российской границы, по данным СБУ, сейчас действуют несколько крупных разведывательных центров ГРУ — в Белгороде, Новороссийске и в аннексированном Крыму. Центры меньшего размера разбросаны у самой границы.

Агентурная база ГРУ в Украине невероятно обширна, говорят источники в СБУ.

“До 2013-2014 годов Россия отвербовалась на десятки лет вперед”, — отмечает один из собеседников редакции, причастный к контрразведывательной работе отечественной спецслужбы.

По его данным, ГРУ массового вербовала военных пенсионеров. Тем платят по $ 100-200 в месяц за информацию о деталях украинского оборонного заказа, о позициях украинских сил на Донбассе или о деятельности Укроборонпрома. Особо ценный доносчик обходится россиянам в $ 500 в месяц.

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ГРУ даже пыталась завербовать бывшего руководителя Военно-морских сил Украины Сергея Гайдука, утверждает контрразведчик из СБУ. Родственники вице-адмирала имеют паспорта РФ, и россияне шантажировали этим фактом украинского военного: мол, у родни будут проблемы.

А в октябре нынешнего года в Ровенской области осудили 22-летнего жителя Вараша — бывшего Кузнецовска, города атомщиков, — за попытку организации взрыва на Ровенской атомной электростанции. В СБУ утверждают, что за подрывником стояла агентура ГРУ.

А еще российская разведка многократно испытывала в Украине действия подчиненных ей хакерских группировок. Об этом рассказали в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

В отчете, который предоставили британцы, сказано, что следы российской военной разведки присутствуют в кибератаке, случившейся в октябре 2017-го, — ее целями стали Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. С помощью программы BadRabbit хакеры зашифровывали данные на жестких дисках, и информационные системы компаний не могли нормально работать.

Кроме того, в британском центре кибербезопасности считают ГРУ ответственной за внедрение в украинские сети вируса Петя в июне прошлого года. Вирус повлиял на деятельность целого ряда онлайн-представительств ключевых органов власти страны.