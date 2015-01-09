Боевики обстреляли Станицу Луганскую. Разрушена ДСШ, повреждены жилые дома

Несколько снарядов попали в помещение детской спортивной школы (ДСШ) в центре поселка и серьезно повредили ее, сообщает пресс-служба председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

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Здание ДСШ только недавно было восстановлено после предыдущих обстрелов. Кроме того, повреждено несколько частных домов. Ближние бои в Станице с использованием автоматического оружия и минометов продолжаются и в эти минуты (по состоянию на 14.30). Информация о погибших и раненых выясняется, отмечает пресс-служба Геннадия Москаля.