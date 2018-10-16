Матиос рассказал, сколько военных с 2014 года погибло в результате самоубийств и умышленных убийств

По словам Матиоса, причинами этого являются посттравматические расстройства.

С начала боевых действий в 2014 году на Донбассе почти 900 украинских военных погибли в результате небоевых безвозвратных потерь, а именно: самоубийств и умышленных убийств.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Проанализировав состояние небоевых безвозвратных потерь за весь период боевых действий, то есть с 2014 по 2018 год, мы столкнулись с ужасной статистикой, которая заставила нас искать в тех реалиях, которые есть, выход, как не допустить этого. Почти 900 человек, украинских военных, погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери, это полноценные почти два батальона Вооруженных сил», - сказал он.

По словам Матиоса, причинами этого являются лишь посттравматические расстройства, поскольку «человеческая психика не справляется с последствиями войны и с теми предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности».

«На всю армию у нас сейчас официально есть 300 психологов, которые имеют соответствующее образование. Но на почти 400 тыс. военных в государстве - это мизер. И военная психиатрия, и военная психология как инструмент преодоления посттравматических расстройств у нас сейчас находится в зачаточном состоянии», - добавил он.