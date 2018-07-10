Взрыв миномета на Ривненщине: Матиос попросил Полторака перенести следственный эксперимент с "Молотами"

Следственный эксперимент с минометами "Молот" нужно провести не 10-го, а 11 июля, что связано с поздним решением суда о его проведении. Как заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с такой просьбой он обратился к министру обороны Украины Степана Полторака.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обратился к министру обороны Украины Степану Полтораку с просьбой перенести дату проведения следственного эксперимента по установлению причин детонации миномета "Молот" на полигоне в Ривнеской области.

Об этом он сообщил 9 июля в Facebook.

Следственный эксперимент должен пройти завтра, 10 июля. Матиос настаивает на том, что его следует провести на день позже. Это связано с тем, что разрешение суда на проведение эксперимента было получено в 17.00 понедельника, заявил главный военный прокурор.

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"Следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертиз причин детонации миномета М120-15 "Молот" должен пройти в среду, 11 июля. Экспертам необходимо прибыть на полигон, ознакомиться с имеющимися в настоящее время собранными доказательствами и материалами уголовного производства, а также определиться с методикой подрыва предоставленных Минобороны экземпляров минометов "Молот", – написал он.

По словам Матиоса, он отправил соответствующее письмо министру обороны Украины, "который предоставляет полное содействие и максимально помогает расследованию".

Он подчеркнул, что для следственного эксперимента Военная прокуратура отобрала минометы "Молот" из той же заводской партии, из которой был миномет, который взорвался и стал причиной гибели украинских бойцов.

6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ривнеской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины сообщили о трех погибших и девяти раненых.