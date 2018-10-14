Заморские принцы в Украине: журналисты рассказали истории отношений украинок с иностранными мужчинами (видео)

Ани Лорак, Мика Ньютон, Маша Фокина Светлана Залищук - и это далеко не весь список украинок, которые предпочли заморских кавалеров. И далеко не во всех сказках будет хеппи энд.

Иностранные женихи в украинских ЗАГСах! Привлекательные и не очень, в дорогих смокингах и валютной обуви. Они вышли на свою похотливую охоту и первая добыча уже на подходе.

Элитный парфюм, дорогое авто и часы за несколько тысяч долларов - стандартный алгоритм соблазнения. Каждый в полной боевой готовности и с полными карманами кэша. Их цель: прийти, увидеть, влюбить, а уже потом - затащить в постель. Девушкам может повезти, но можно нарваться и на настоящие неприятности. Даже известные украинки стали выходить замуж за иностранцев.

Впечатляющие истории от богатых и счастливых, а также от тех, кому повезло меньше. Об этом смотрите в сюжете программы "Украинские сенсации".

Мужчинки с акцентом - ценители украинских прелестей и давно позарились на украинское "косматое золото" и на их горячий борщ. Позарились так, что даже звезды не устояли: одна за другой начали с независимого небосвода падать под ноги заморским чернобровым. Чего только стоит свадьба народной любимицы Ани Лорак с турецким почти принцем, правда, гостиничного бизнеса, - Муратом.

Сбежала и актриса советского кино Галина Логинова. Несмотря на угрозы КГБ наша Галя выходит замуж за сербского беженца Богдана Йововича и рожает девочку, которая чуть позже станет известной всем Милой Йовович.

Уже совсем скоро когорту молодоженов под иностранным алтарем пополнит украинская певица Маша Фокина. Она нашла своего американца под пальмами в Майами и уже щеголяет драгоценным обручальным кольцом.

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А избранником Мики Ньютон стал американец Крис Сааверда, с которым они вместе работают в одном агентстве на голливудских склонах.

Правило удачного брака знает и нардеп Светлана Залищу, которая совсем недавно променяла своего Сергея Лещенко из "Блока Петра Порошенко" на юриста Уэйна Джордаша из Британии.

И если одни задают тренд на иностранца обычного, другим следует взвесить все за и против, чтобы не нарваться по-взрослому на иностранца чрезвычайного. И банальное выражение "пока смерть не разлучит нас" в этом контексте приобретает вполне реальные масштабы. А чего только стоит американская мечта украинки Яны Касьян, что превратилась в настоящую американскую историю ужасов!

От любви до ненависти один шаг. А между любовью в иностранной постели существуют деньги, измены, насилие и рабство. И не важно, звезда ты или простая украиночка.

Смотрите в сюжете, кому из украинок за океаном жить стало хорошо. Как Марина из-под Черкасс купила дом за 18 млн долларов? Как Мисс Украины из Одессы взнуздала партнеров Дональда Трампа и почему Мелания Трамп держала своего мужа подальше от украинских красавиц? А также известная сваха расскажет про свои неудачные отношения с коллегой Ангелы Меркель и почему она сбежала от него со своей дочерью? И о том, в какой области Украины притаились альфасамцы для украинских девушек. И конечно же, практические советы для украинских семей: как жить в согласии и понимать друг друга.

Как убеждают эксперты, сегодня на самом деле трудно понять, кто охотник, а кто жертва. В погоне за счастьем женщины часто забывают о собственном достоинстве и готовы переступать через себя.