В Затоке вооруженные "титушки" захватили здания полиции и поселкового совета - СМИ

В Затоке Одесской области произошел захват здания поселкового совета, передает 048.ua.

Как рассказала в.и.о. главы поселкового совета Наталья Вернигора, рано утром в здание полиции, которое находится возле поссовета, ворвались около 30-ти человек в балаклавах с помповым оружием. Затем они проникли в здание поссовета с чёрного хода.

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"В здании полиции сломана мебель, всё перевёрнуто. Мною был сделан звонок в полицию. Полиция на место прибыла, проводят опрос и составляют протоколы", - сообщила Вернигора.

"Здание находится под контролем сторонников [депутата] Барановской, готовят проведение сессии, на которой будут обеспечивать присутствие Богдана Шевчука, который находится под запретом на общение со свидетелями по уголовному делу 66-ти участков", - утверждает Вернигора.

По ее словам, "происходит активное попирание закона и обеспечение дальнейшего незаконного управления Затокой ОПГ".

"По неподтвержденной информации, часть сотрудников совета, которые пришли на работу, завели в актовый зал и удерживают там. [...] Очень похоже на ситуацию в Крыму, с зелёными человечками", - отметил юрист Вадим Семенов.

Ранее голова поселкового совета Затоки Звягинцев был отстранен решением суда на два месяца. Вместе с Шевчуком он проходит как обвиняемый по делу "66 участков".

Как сообщал УНИАН, по данным Нацполиции, в Затоке чиновники незаконно раздали земли на 15-20 миллионов долларов.