В Черниговской области в зоне чрезвычайной ситуации восстанавливают газоснабжение

Согласно сообщению, сегодня в г. Ичня было возобновлено газоснабжение 5 многоквартирных домов и 735 абонентов.

В Черниговской области в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за взрывов на арсенале Минобороны в Ичнянском районе, восстанавливают газоснабжение.

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня в г. Ичня было возобновлено газоснабжение 5 многоквартирных домов и 735 абонентов. Также газ включили части абонентов в селах Иржавец, Рожновка, Крупичполе и Буримка.

В поселке Дружба возобновлено водоснабжение - но пока есть проблемы с работой водопровода в местной школе.

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На вечернем заседании областного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который работает в г. Ичня, отметили, что местным жителям еще не рекомендуется возвращаться в дома. На это нет официального разрешения от ГСЧС и Минобороны, ведь обследование местности на предмет взрывоопасных материалов еще не завершено.

Среди имеющихся проблем - трудности с печным отоплением в ряде сел на пострадавшей территории (в некоторых домах повреждены дымоходы). Кроме того, пока не хватает запасов стекла для восстановления зданий.

По словам и.о. председателя ОГА Юлии Свириденко, на данный момент обеспечение зоны чрезвычайной ситуации стройматериалами - одна из важнейших задач для органов власти. "Мы должны приложить все усилия, чтобы местные жители получили необходимые ресурсы и помощь и смогли быстро восстановить свои дома", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации нет.

С прилегающих к арсеналу территорий были эвакуированы более 12 500 человек.

Для преодоления последствий чрезвычайной ситуации правительство выделило 100 млн грн.

Площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.