На Львовщине 13-летняя девочка помогла полиции поймать вора (видео)

Девочке показались подозрительными молодые люди, которые крутились возле ее дома.

Раскрыла преступление в 13 лет. На Львовщине девочка-подросток помогла полиции схватить вора.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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На мобильный сфотографировала двух подозрительных мужчин, которых раньше не видела возле своего дома. И, как оказалось, это были злоумышленники, которые пытались ограбить соседскую квартиру.

С помощью фотографий полиция установила подозреваемых, одного из них уже задержали.