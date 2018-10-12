Мэрия Днепра сделала особый подарок одному из старейших университетов города

Теперь возле первого корпуса университета стоит концептуальный арт-объект «Лекторий».

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара отмечает свое столетие. К юбилею одно из наиболее конкурентоспособных учреждений высшего образования страны получило от городского совета Днепра особый подарок. Теперь возле первого корпуса университета стоит концептуальный арт-объект «Лекторий».

Инсталляция включает 17 высоких стальных стульев кораллового цвета. Все они как бы объединены в лекционную аудиторию.

«Для меня Днепровский национальный университет – действительно Альма-матер. Вся моя жизнь связана с ним. Мой отец всю свою жизнь работал здесь. Эту инсталляцию мы задумывали как подарок от мэрии для университета. И хотя заведение национальное, оно – знаковое для города. Инсталляция модерновая и довольно контроверсионная. Есть разные мнения, но студентам нравится. Мы строим модерновый город, который смотрит в будущее. Такие проекты, которые меняют городское пространство и привлекают людей, – нужны», – отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время открытия инсталляции «Лекторий» 11 октября.

Впервые «Лекторий» увидел свет в 2015 году. Во время различных художественных акций стулья-великаны побывали сначала на фасаде, а затем – на крыше днепровских зданий. Также установку спускали на воду с Фестивального причала. Кроме этого, объект представляли в Художественном арсенале в Киеве.

Создал инсталляцию днепровский художник и архитектор Никита Безумный. Свои проекты он реализует не только в Украине, но и за рубежом.

«Лекторий» трактуют по-разному. Это и рассказ о том, как трудно общество принимает что-то новое, и символ того, что надо расти и стремиться, чтобы понять необычное.

Однако, по версии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, каждый из стульев посвящен выдающимся выпускникам заведения. Среди них – писатели Олесь Гончар и Павел Загребельный, профессор Гарварда, известный историк Сергей Плохий, который недавно был на книжном фестивале Book Space в Днепре, а также обобщенные фигуры профессоров, студентов, академиков и героев Украины. Один из стульев «принадлежит» мэру Днепра.

Ночью «Лекторий» подсвечивается, а сбоку на стульях есть специальные QR-коды, с помощью которых можно узнать истории героев инсталляции.