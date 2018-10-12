Гендиректор УНЛ Бочковский назвал количество игроманов в Украине

Количество людей с проблемами игромании в Украине достаточно небольшое и составляет примерно 2%. Таковы результаты социсследования о проблемах игровой зависимости, проведенного «Украинской национальной лотереей».

Об этом в своем интервью изданию «Деловая столица» сообщил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

Бочковский подчеркнул, что УНЛ руководствуется принципами ответственной игры и реализует комплексную программу, призванную предотвращать возникновение игровой зависимости.

«Для разработки эффективных инструментов ответственной игры необходимо понимание распространенности проблемы среди населения и игроков. Также нужно понимать, насколько они осведомлены касательно рисков возникновения зависимости. Если говорить о количестве населения, которое подвержено проблеме игровой зависимости, то Украина не сильно отличается от наших западных соседей. Количество людей с проблемой игровой зависимости не превышает 2%, а проблем с зависимостью конкретно среди лотерейных игроков мы вообще не наблюдаем. Выяснилось, что только 4% респондентов играют регулярно - большая часть населения участвует в лотереях от случая к случаю, как мы и рассчитываем. Более того, 86% игроков утверждают, что играют исключительно в свое удовольствие и не считают лотерейные игры каким-либо источником заработка, что удерживает их от попыток отыграться», - заявил он.

По словам Бочковского, в целом, исследование, проведенное в сотрудничестве с Международной антинаркотической ассоциацией и Центром здоровой молодежи в 14 городах Украины, показало, что люди в Украине неплохо ориентируются в основных причинах развития игровой зависимости и в проявлениях такой проблемы.

Как сообщалось, владелец «Украинской национальной лотереи» британский бизнесмен Майкл Джон Фогго считает, что лотерейный рынок в Украине может запустить общественное движение в поддержку социальных проектов через лотерею. «Прозрачностью нашего бизнеса и привлечением людей к участию в лотерее, мы планируем изменить лотерейный рынок. Наша цель - это когда большинство населения может раз в неделю приобрести лотерейный билет за 5-10 гривен, например, при покупке продуктов в супермаркете, и получить шанс выиграть миллионы, тем самым сделав свой вклад в социальные проекты», - заявил британский бизнесмен.