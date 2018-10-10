"Свободовец" Горбинко снова разместил антисемитский пост в соцсети

Речь идет о картинке с антисемитской подписью, на которой в карикатурной манере изображен казак, который булавой бьет других людей.

Глава фастовского отделения партии "Свобода" Юрий Горбинко разместил на своей странице в соцсети антисемитский пост.

Об этом написал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Речь о картинке, на которой в карикатурной манере изображен казак, который булавой бьет других людей с подписью: "Молотили, но не хлеб крепкими цепами, а ж...дов-арендарей вместе с господами".

"Это новый пост главы фастовского отделения партии "Свобода" Юрия Горбинко", - отметил Долинский, добавив при этом, что летом 2017 года тот уже писал, что сожалеет о том, что Гитлер не закончил свою работу.

"Тогда мы обратились в полицию. Полиция ответила, что не видит состава преступления. Вот к чему приводит безнаказанность, пассивность и безответственность правоохранительных органов", - написал Долинский.